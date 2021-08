Incendie : élan de solidarité dans le Var

C'est un début de journée sportif pour ces bénévoles. Ce dimanche matin, ils chargent dans leur fourgon plus de 100 kilos de marchandises. Le fruit d'une mobilisation générale. Leur village n'a pas été touché par les flammes, mais ici chacun a voulu venir en aide aux sinistrés. "Nous avons sollicité les habitants de la commune pour qu'ils viennent apporter leur don au foyer des anciens", explique Christophe Olivieri, bénévole. Une fois les affaires chargés, les voilà partis pour 60 km de routes. Direction Cogolin, où des dizaines d'habitants ont perdu leur maison dans l'incendie. Comme eux, des dizaines de Varois viennent déposer leur don dans ce gymnase. Les cartons se comptent par centaines. Le maire ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité. "C'est énorme, et j'ai décidé d'arrêter les appels car il va falloir qu'on stocke et qu'on gère tout ça. On est en train de faire un audit des besoins des sinistrés", raconte Marc-Etienne Lansade, maire de Cogolin. Ceux qui le veulent pourront venir récupérer ces dons dès ce lundi matin.