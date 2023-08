Incendie en Alsace : l'émotion après le choc

Christelle adorait les mots, elle les utilisait pour parler fort, pour se faire entendre. Mais elle voulait aussi les écrire et les lire. Alors que son handicap l'en a longtemps empêché, Christelle a fini par le surmonter. Il y a huit ans, elle rejoint même un atelier d'écriture et se fait vite remarquer par Isabelle Foreau, sa professeure. Christelle est morte dans l'incendie du gîte de Wintzenheim avec dix autres personnes. Leur vie perdue est symbolisée par onze bougies placées dans une salle du village. Des habitants de la région viennent leur rendre hommage, parfois avec des fleurs et, presque tout cela aussi, avec des mots. Gabby évoque ce moment de joie devenu une tragédie, elle écrit en pensant aux parents. "Je suis très triste, je suis maman moi-même, et de recevoir une telle nouvelle doit être dévastatrice", affirme-t-elle. Sur les lieux de l'incendie, les gendarmes continuent de travailler. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Les investigations seront désormais menées par des magistrats spécialisés du pôle des accidents collectifs du parquet de Paris. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Rieg-Boivin, L. Merlier