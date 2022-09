Incendie en Californie, des maisons brûlent

En seulement quelques heures, plus de 1 000 hectares ont été dévastés, des dizaines de maisons ont été détruites et des milliers de personnes ont été évacuées. L'incendie qui ravage le Nord de la Californie n'est pas encore maîtrisé. Dans le petit quartier de Weed, il n'y a pas de victimes, mais les habitants sont sous le choc. "J'ai tout perdu, mes bêtes, ma maison, ma voiture, mon bateau... tout", affirme Dave Rodgers, un habitant de Weed. Les flammes ont progressé à très grande vitesse dans cette région frappée par la canicule et la sécheresse. L'incendie a bloqué pendant plusieurs heures le principal axe routier reliant Los Angeles à San Francisco, provoquant des kilomètres d'embouteillages. Poussé par des vents à plus de 60 km/h, dans une région écrasée par une vague de chaleur sans précédent et des températures à plus de 45 degrés par endroits, c'est le troisième départ de feu en moins d'une semaine. Le gouverneur de la Californie a décrété l'état d'urgence. TF1 | Reportage C. Chapel