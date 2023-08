Incendie en Espagne : des villages toujours menacés

C'est une lutte acharnée depuis plus de 24 heures. Au sol, les pompiers tentent de repousser les flammes, appuyés dans les airs par des hélicoptères bombardiers d'eau. Ils enchaînent les aller-retour entre la mer et la montagne, sous les yeux des habitantes de Colera, confinées depuis la soirée d'hier 4 août. Elles sont restées chez elles toute la nuit. D'autres habitants ont été évacués et accueillis dans un gymnase. Le maire de Colera, Luis Bosch, est encore sous le choc. Sur des images filmées cette nuit par les pompiers, on se rend compte à quel point les flammes étaient proches des habitations. Au total, 573 hectares de forêt sont partis en fumée. L'origine du feu reste inconnue. Il s'est déclaré hier après-midi à deux kilomètres de la frontière française, dans la commune de Portbou, où, les habitants et les vacanciers sont confinés. Ils attendent les informations. Un peu plus au Sud, dans la ville de Llançà, les pompiers ont établi leur base. Ils adaptent leur stratégie de lutte minute par minute. Ce soir, les habitants évacués ont pu rentrer chez eux. TF1 | Reportage M. Alibert, A. Cazabonne, M. Scarzello