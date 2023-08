Incendie en Espagne : touristes et habitants évacués

À l'aube, ce samedi, les flammes atteignent la plage de ce village typique de la Costa Brava, en Espagne. Le feu progresse depuis 24 heures. Il est désormais à 800 mètres de la frontière française. On ne sait pas encore ce qui a provoqué le départ de cet incendie à Portbou, à deux kilomètres de Cerbère, en France. En quelques heures, 435 hectares ont brûlé. Un confinement a été décrété dans les villages de Colera et le camping voisin. La N260 est totalement fermée. Sur des vidéos prises par les touristes et habitants, un rideau de feu entoure ce matin certaines maisons. Une habitation a été touchée par les flammes. Dans la forêt, les pompiers doivent évacuer les derniers troupeaux d'animaux et lutter contre un incendie difficile qui continue à progresser. Pour information, des vents jusqu'à 80 km/h sont annoncés cet après-midi. TF1 | Reportage J. Corbillon, S. Deshaies