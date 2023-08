Incendie en Espagne : une nuit à haut risque

Depuis hier 4 août, les pompiers ont eu du mal à contrôler l'incendie en Espagne à cause de la violence des vents. Ils se sont affaiblis, mais pourront de nouveau souffler très fort ce soir. Des rafales pouvant atteindre 80 kilomètres par heure sont attendues. Selon Antoine Cazabonne, notre envoyé spécial à Catalogne (Espagne), pas moins de 280 pompiers restent mobilisés sur les lieux ce soir et cette nuit. Ils tenteront de limiter la propagation du feu qui reste très actif, notamment dans les montagnes. Les pompiers doivent se frayer un chemin dans des terrains très escarpés et très difficiles d'accès. Mais le feu a tout de même baissé en intensité. Les autorités locales ont donc pu rouvrir les routes aux habitants de Portbou et des villages voisins qui ont été confinés à leurs domiciles. TF1 | A. Cazabonne