Incendie en Gironde : comment les habitants de Cazaux retrouvent-ils une vie normale ?

À voir la plage de Cazaux ce dimanche après-midi, on pourrait croire que rien ne s'est passé là-bas. Cependant, la plage, d'ordinaire bondée, est clairsemée. Pour Eva, une habitante, y aller était pourtant une évidence. Et tant pis pour les décombres calcinés et le paysage brûlé. Reprendre ses habitudes, Nicolas et Émilie y tenaient. Ils ont effectué une sortie en bateau en famille. Elle a grandi à Cazaux et perd une partie de ses souvenirs d'enfance. Aller de l'avant, c'est aussi la volonté de tous les habitants croisés par nos journalistes ce dimanche. C'est le cas dans un foodtruck où les propriétaires ont rappelé tous leurs fournisseurs pour rouvrir le plus vite possible. Au camping municipal, près de la moitié des réservations ont été annulées pour juillet. "Une épreuve" pour Jean-Marc Bregulla, gérant du camping du lac à Cazaux. Pour ce dernier, "il faut la vivre et la passer". Pour une autre famille de la région, croisée par nos reporters, il était impensable de rater un rendez-vous qu'ils honorent depuis cinq ans. Dès qu'ils ont su qu'ils pouvaient venir à Cazaux, ils ont arrêté tout ce qu'ils avaient prévu ce week-end pour refaire leurs valises. Une chose est sûre, ces vacances ne ressembleront à aucune autre. TF1 | Reportage B. Guenais, S. Iorgulescu, A. Mersi.