Incendie en Gironde : Léa Merlier nous explique pourquoi les pompiers craignent une reprise

À Guillos (Gironde), le feu est considéré comme contenu. Autrement dit, il y a toujours des risques pour qu'il progresse. Ce dimanche 24 juillet 2022, il y a eu des reprises provoquées par des fumerolles. Il s'agit de souches déjà brûlées qui continuent de se consumer de l'intérieur. Elles transmettent leur chaleur par le sol juste sous nos pieds. En ce moment même, des reconnaissances aériennes ont lieu pour repérer les points chauds. En plus de ce travail, les 600 pompiers mobilisés doivent arroser les lisières. Ce sont les limites entre les zones déjà brûlées et celles qui ont été épargnées par les flammes. C'est un véritable travail de fourmi qui va durer des semaines. Et pour cause, le tour de feu fait près de 66 kilomètres. TF1 | Reportage L. Merlier.