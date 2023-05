Incendie géant en Espagne : les pompiers sont optimistes

Après le passage des pompiers, il ne reste que quelques panaches de fumée. Leurs efforts se concentrent dans les zones les plus difficiles d'accès. Avec moins de vent et des températures en baisse, la progression du brasier est sous contrôle. Dans un centre d'accueil, c'est la fin de plusieurs jours d'inquiétude pour les déplacés. "Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir rentrer à la maison", dit l'un d'eux. Le feu s'est déclaré le jeudi 18 mai soir, à l'ouest du pays, dans la région de l'Estrémadure. Trois villages ont été évacués. La lutte contre les flammes s'est jouée à grand renfort de moyens aériens, pour épauler les 600 pompiers mobilisés au sol. L'incendie a tout de même parcouru plus de 9 000 hectares. Sa propagation, extrêmement rapide, a été favorisée par la végétation très sèche. L'Espagne est confrontée à une sécheresse historique, après trois années de précipitations inférieures à la moyenne. Les semaines à venir inquiètent les habitants. En ce mois de mai, le pays a déjà subi plusieurs incendies géants, alors que l'été n'a pas encore débuté. TF1 | Reportage L. Merlier, I. Bornacin, V. Gauquelin