Incendie incontrôlable : 930 hectares parcourus dans les Pyrénées

L’immense panache de fumée ne cesse de grossir. Cinq cents pompiers et des avions Dash luttent depuis 9h30, ce dimanche, contre l’incendie. Ce dernier s’est déclaré entre la commune de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer. Au total, 930 hectares ont déjà été parcourus. Plusieurs habitants de Cerbère avaient été évacués, certains très inquiets se sont réfugiés près de la mer et ont filmé quelques images. La situation est extrêmement préoccupante. Sur ces terres très sèches, le feu se propage à grande vitesse, attisé par des vents qui soufflent à plus de 100 km/h et gênent l’intervention des moyens aériens. Les pompiers ont annoncé une lutte de longue haleine. À Banyuls-sur-Mer, il n'y a pas encore eu d’évacuation, mais les habitants voient le feu se rapprocher. Ce soir, l’incendie est loin d’être maîtrisé et le danger augmente. Un deuxième départ de feu s’est déclaré 20 km plus au nord, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Il va compliquer encore plus le travail des soldats du feu. TF1 | Reportage I.Bornacin, S. Petit, J.V. Fournis