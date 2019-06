Incendie : les bons gestes à adopter

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation du 11ème arrondissement de Paris, tôt ce samedi 22 juin. Trois personnes ont trouvé la mort, une autre blessée grave. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd, selon les pompiers. C'est le respect des règles de confinement qui a en effet permis à certains habitants de survivre. Alors, quels sont les gestes à adopter dans de telles circonstances ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.