Incendie meurtrier : la colère des habitants

Après le drame, l'émotion s'est rapidement transformée en colère chez certains habitants. Ils s'en prennent directement à la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), excédés par les trafics qui gangrènent leur quartier. De nombreux résidents avaient déjà dénoncé à plusieurs reprises l'insécurité qui régnait dans cet immeuble. Un habitant nous indique, photo à l'appui, la présence évidente de dealers dans le hall d'entrée. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs sur les causes de l'incendie. Mais les habitants se sentent abandonnés face aux squatters et vivaient dans la peur qu'un accident se produise. Ils demandent à ce que les responsables leur viennent en aide. Le drame est terrible, mais il est malheureusement prévisible selon certains d'entre eux. L'endroit est une zone de deal bien connu et où les moyens avaient été renforcés justement pour lutter contre ces trafics. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ce vendredi matin, a rappelé que quasiment 30 policiers supplémentaires avaient été mobilisés pour procéder depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Aujourd'hui, d'autres résidents pointent également du doigt l'état de la copropriété dans un quartier qui fait partie d'un vaste programme de rénovation. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Agi, E. Nappi