Incendie meurtrier à Grasse : l'immeuble était-il vétuste ?

Au pied de l’immeuble incendié à Grasse (Alpes-Maritimes), nous rencontrons une habitante rescapée. Elle dormait chez elle au troisième étage avec ses cinq enfants lorsque le feu s’est déclaré. Elle est encore choquée par ce qu’elle a vécu dans la nuit. La mère de famille ne cache pas sa colère après cet incendie qui a fait trois morts et 18 blessés. Selon elle, le bâtiment était vétuste et il y avait eu déjà plusieurs départs de feu. L’immeuble devrait être rénové à l’automne, c’est ce que confirme le maire de Grasse qui avait mis en demeure le propriétaire. Ce dimanche matin, les habitants ont pu récupérer quelques affaires avant que le bâtiment soit placé sous scellés. Plusieurs d’entre eux sont relogés dans un hôtel, comme cette famille qui a échappé aux flammes en passant par échafaudage. "C’est peut-être ce qui nous a sauvés, sinon on ne serait pas là aujourd’hui", confie le rescapé. Acte criminel ou accident, le parquet de Grasse a ouvert une enquête pour tenter de déterminer l’origine de cet incendie meurtrier.