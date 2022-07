Incendie : pourquoi le feu est-il incontrolable ?

Les feux sont encore loin d'être maîtrisés en Gironde, notamment à Louchats. C'est à cause de plusieurs raisons. Une corrélation de facteurs que les pompiers appellent "la règle des trois 30", c'est-à-dire, que les températures dépassent les 30 °C, l'humidité est inférieur à 30 % dans l'air et qu'il le feu est très difficile à combattre. La sécheresse est l'autre élément. Une forêt en monoculture quasiment que de pins font que les moyens employés ici sont absolument énorme pour lutter contre ce feu. On constate même un va-et-vient incessant de véhicules qui reviennent du front. Les hommes vont se reposer parfois juste quelques minutes, le temps de remplir les camions d'eau avant de repartir. Les pompiers sont fatigués, mais continuent à lutter pour essayer de sauver chaque maison du village. Ils y réussissent, mais sont quand même inquiets. Avec la nuit qui approche, le vent va continuer de souffler. TF1 | Duplex F. Litzler