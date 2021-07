Incendie près de Narbonne : le vent inquiète les pompiers

Les flammes sont visibles depuis la route. Elles dévorent la garrigue et la pinède. Nous sommes dans le massif de la Clape, une zone difficile d’accès. Alors, ce sont les canadairs qui interviennent sans discontinuer. Et par précaution, le camping voisin a été évacué. "Ça commence à se rapprocher. Puis, les pompiers sont venus nous voir pour nous dire qu’il fallait absolument évacuer le camping parce que ça prenait trop d’ampleur et qu’il fallait évacuer tout le monde au fait”, précise une habitante. Au sol, le vent tournant complique la tâche des 500 pompiers mobilisés. L’origine du feu est encore inconnue. Mais la météo de ces dernières semaines est un facteur aggravant. “Nous avons trois semaines d’avance sur la sécheresse en comparaison des années à peu près identiques”, affirme colonel Jean-Luc Beccari, chef des opérations SDIS Aude. Depuis la plage de Narbonne, on aperçoit cet épais nuage de fumée noire. Les canadairs s’approvisionnent à quelques mètres seulement des baigneurs. Le feu progresse actuellement vers la station balnéaire de Gruissan. Au moins 200 hectares seraient déjà partis en fumée. Les pompiers seront mobilisés toute la nuit.