Incendie : quelles solutions pour les réscapés ?

Des tas de débris sont encore entassés devant l'immeuble incendié à Vaulx-en-Velin. Le lendemain de l'incendie, difficile pour une voisine de retenir ses larmes : "il y a une famille qu'on connaissait qui est partie malheureusement". À noter que la tragédie a fait dix morts, dont cinq enfants et plusieurs blessés. Si la cause de l'incendie est encore inconnue, de nombreux habitants accusent les dealers installés au rez-de-chaussée de l'immeuble. "Depuis plus de dix ans qu'on se plaint auprès de la mairie et ils n’ont jamais rien fait", précise un des habitants. Une centaine de personnes ont été relogées dans un bâtiment. Sur les lieux de l'incendie, le facteur de l'immeuble a tenu à venir témoigner son soutien. "Je suis père de famille aussi et ça me fait beaucoup de peine", nous confie-t-il. A Vaulx-en-Velin ce samedi matin, à quelques pas du drame, les habitants du quartier sont encore sous le choc. Un rassemblement est prévu cet après-midi pour rendre hommage aux victimes de l'incendie. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone, C. Chevreton