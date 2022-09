Incendie sur le bassin d'Arcachon : des maisons menacées

C'est vers 13h30 que le feu se déclare, à quelques mètres des habitations, au Nord de la commune d'Arès sur le bassin d'Arcachon. Immédiatement, d'importants moyens sont mobilisés. Près de 320 pompiers et deux avions Dash pour retarder la propagation des flammes ainsi que deux Canadair et deux hélicoptères bombardiers d'eau. Au total, 310 personnes ont été évacuées ce dimanche 18 septembre, dont de nombreux vacanciers. Certains d'entre eux venaient tout juste d'arriver pour une semaine dans un camping. Selon la préfecture, le feu est contenu mais pas fixé, c'est-à-dire qu'il pourra toujours progresser. Pour l'instant, 100 hectares sont partis en fumée dans les alentours d'Arès. Le week-end, cette région abrite de nombreux Bordelais venus profiter de la plage et de l'océan. Dans l'après-midi de ce dimanche, ils ont été nombreux à prendre les devants et à vouloir partir le plus vite possible devant le panache de fumée noir. L'itinéraire le plus rapide est très vite coupé. Les premiers embouteillages se forment. Après des incendies historiques en juillet et en août et malgré leur épuisement, les pompiers de Gironde doivent à nouveau faire face. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Brousseau