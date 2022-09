Incendie sur le bassin d'Arcachon : le point sur la situation

Au poste de commandement des pompiers à Arès (Gironde), la nuit s'annonce éprouvante pour tout le monde. Il pourrait y avoir de la lassitude, mais il n'en est rien. Leur professionnalisme est admirable. Ils seront 300 pompiers mobilisés toute la nuit, avec deux difficultés. La première est que, dès que la nuit sera tombée, ils ne pourront plus s'appuyer sur les moyens aériens. La deuxième, c'est le vent qui s'est calmé ce soir mais qui pourrait souffler de nouveau dans la nuit. La commune d'Arès a mis à disposition, pour ces pompiers, un gymnase avec des lits de camp pour qu'ils puissent se relayer, se reposer et se restaurer. Elle a également réquisitionné un centre de vacances pour les habitants qui ont été évacués. Ils sont plus de 300. Au total, ce seront une centaine de personnes qui y passeront la nuit. La plupart ont choisi d'aller dormir chez des proches. Beaucoup de gendarmes seront également présents ce soir. Eux aussi vont travailler, car une enquête est ouverte. Dès cette nuit, ils tenteront de remonter la piste de l'origine de cet incendie. TF1 | Reportage S.R. Des Adrets