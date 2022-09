Incendie sur le bassin d'Arcachon : l'évolution de la situation

Dans la bassin d’Arcachon, un incendie est en cours depuis la mi-journée. Plusieurs centaines d’habitants ont été évacués. Les pompiers viennent de confirmer que les feux étaient contenus. Cela ne veut pas dire qu’ils étaient éteints. C’est la raison pour laquelle un peu plus de 300 d'entre eux seront mobilisés cette nuit pour poursuivre un travail qui a commencé en début d’après-midi. Plus de 100 hectares sont déjà partis en fumée. Les deux difficultés, c’est le vent qui est retombé, ce soir, et la proximité avec les habitations. C’est la raison pour laquelle environ 300 personnes ont été évacuées, notamment un camping. La commune d’Arès a mis en place un gymnase pour accompagner les pompiers tout au long de la nuit et un centre de vacances a également été réquisitionné pour ses sinistrés. TF1 | Duplex S. Rang des Adrets