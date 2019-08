Incendies à Générac : les pompiers toujours sur le front

Vendredi 2 août 2019, le département du Gard, notamment le secteur de Générac, a été touché par de violents incendies. Les feux semblaient être maîtrisés, mais le travail des pompiers est loin d'être terminé. Le vent a tourné, et pourrait faire repartir les flammes entre Vauvert et Générac. Deux cents sapeurs-pompiers restent ainsi mobilisés à Générac ce samedi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.