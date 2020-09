Incendies au Brésil : la faune du Pantanal menacée par le feu

Au Brésil, le Pantanal doit faire face à de gigantesques incendies. La région est pourtant la plus grande zone humide de la planète, avec un écosystème qui figure parmi les plus riches. Provoqués par des fermiers qui veulent agrandir leur pâturage, les feux sont devenus incontrôlables. Ils ont tout dévoré sur des centaines de kilomètres.