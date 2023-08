Incendies aux Canaries : le secteur du tourisme menacé

L’incendie est présent dans les esprits et visible depuis la plage. Les deux Français que nous avons interviewés sont arrivés le samedi 19 août à Tenerife, non sans une pointe d’inquiétude : "En arrivant avec le bus, on voyait qu'on était en train de se diriger vers le feu". Pour les deux amis venus de Paris que nous avons croisés, la tête n’est pas tout à fait aux vacances. "Le premier jour, on a vu le nuage de fumée. Ça a un peu déstabilisé les vacances mais on va essayer d'en profiter quand même", explique l'un d'eux. De l’autre côté, une question tracasse les commerciaux : l'incendie va-t-il dissuader les touristes de venir ? En Tout-cas, il n’y a pas encore de départ précipité ni d’annulation dans l’hôtel quatre étoiles Alua Tenerife, qui se trouve à Puerto de la Cruz. Anabel Santamaria, la directrice adjointe, se demande comment vont se passer les saisons à venir. L’incendie s’étend désormais sur un périmètre de 80 kilomètres. Tout le monde aux Canaries attend qu’il soit enfin arrêté. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Outtier, P. Lormant