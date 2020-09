Incendies aux États-Unis : 500 000 personnes sans toit dans l'Oregon

Aux États-Unis, l'Oregon est l'un des États les plus touchés par les dramatiques incendies qui ravagent l'ouest du pays depuis plusieurs jours. Plusieurs centaines de milliers d'habitants ont été obligées de quitter leur maison et beaucoup ne la retrouveront pas. La police a demandé de ne pas s'approcher des maisons détruites, car elle pense que des corps se trouvent sous les décombres.