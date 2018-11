Incendies en Californie : la dernière bourde de Donald Trump

Le bilan humain des incendies ayant ravagé la Californie est dramatique : 76 morts et près de 1 300 disparus. Donald Trump s'y est rendu pour rencontrer les sinistrés ce dimanche 18 novembre 2018. Mais pendant sa prise de parole, le président américain a une nouvelle fois désarçonné son auditoire en se trompant de nom de ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.