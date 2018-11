Incendies en Californie : Donald Trump, en visite officielle à Paradise

A Paradise, le bilan ne cesse de s'alourdir. Donald Trump s'est rendu sur place pour découvrir l'ampleur des dégâts. Il s'est également exprimé sur les raisons de ce drame et sur les résolutions à appliquer. Et comme d'habitude, certaines de ses déclarations ont fait polémique. A ce jour, le feu n'est encore maîtrisé qu'à 55% et menace 50 000 habitations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.