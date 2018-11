Les incendies en Californie ont poursuivi leur route à Malibu

Les incendies qui font rage en Californie ont entraîné l'évacuation de près de 250 000 personnes à Malibu. Willy, par exemple, a respecté cette consigne, mais en revenant chez lui, sa maison a été réduite en cendres. Dans le nord, plusieurs habitations comme la sienne ont été carbonisées. D'autres ont eu plus de chance, mais le feu n'est pas passé loin. Les fumées épaisses attisées par les vents ont compliqué le travail des pompiers. Pour ces professionnels engagés, la priorité est d'éviter la propagation des flammes en bordure des routes et protéger les citoyens menacés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.