Incendies dans l’Aude : 800 pompiers toujours mobilisés

Ils ont lutté pendant plus de 24 heures. Atteindre actuellement les largages précis de l’hélicoptère bombardier et les actions au sol pour noyer les lisières. Toute l’après-midi, les pompiers sont restés sur le qui-vive. “Il y a toujours un très gros risque de reprise, on est quand même que le lendemain du feu, les températures sur le sol et il y a du vent, énormément de points chauds. Et en fait, ce traitement est nécessaire à pour pas que le feu reparte”, explique le capitaine Ludovic Payre, chef de secteur avant du feu au SDIS 11 (Aude). “Le feu s’est arrêté ici et tout l’enjeu pour les pompiers, c’est qu’il ne reprenne pas à cet endroit là pour se propager à cette partie verte qui n’a pas encore été brûlée". Les pompiers ont réussi à protéger des flammes une quinzaine de maisons. Seule une habitation n’a pu être épargnée. Évacués samedi soir, Pierre et sa compagne sont complètement désemparés en découvrant l'étendu des dégâts. Autour de leur maison et sur la montagne, le feu a poursuivi sa course folle toute la nuit dernière. Des flammes de 15 à 20 mètres par endroits. Sur cette lisière, ces pompiers doivent empêcher à tout prix que le feu ne franchisse la départementale en contrebas. Avec la sécheresse, les végétaux se consument très rapidement. Plusieurs facteurs rendent la situation très défavorable. Pour pouvoir s’approcher du feu, la sécurité civile a dû tracer une piste avec un bulldozer. 320 pompiers restent en surveillance, ce dimanche soir. Une vigilance qui va durer plusieurs jours. Avec un vent fort et des températures élevées, les autorités appellent la population à la plus grande prudence.