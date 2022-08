Incendies dans l'Aveyron : 1 300 hectares partis en fumée

Comme un cadeau du ciel, une pluie intense est tombée pendant 20 minutes, sur l'incendie qui ravage actuellement l'Aveyron. C'est la promesse d'une accalmie pour les pompiers, qui luttent sans relâche dans cet air carbonisé. Car même si le feu ne progresse plus désormais, l'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé. La pluie a permis d'éteindre les flammes. Mais le vent, lui, souffle toujours et le sol reste ardent. Des souches et des racines continuent de brûler sous terre. Autant de risques de reprise de feu. Il faut aller chercher les fumerolles, les éteindre une par une, pour sécuriser entièrement la zone. Ne pas baisser la garde, maintenir la surveillance et arroser partout sans interruption. Cette pluie, c'est l'occasion idéale pour les pompiers de venir enfin à bout de l'incendie. Au moins, 250 pompiers resteront mobilisés cette nuit du dimanche 14 août, pour sillonner le secteur. Les soldats du feu ont bon espoir que l'incendie soit définitivement éteint, dès demain matin. TF1 | Reportage I. Bornacin, T. Rolnik, F. Petit