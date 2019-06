Incendies dans le Gard : 250 hectares partis en fumée à Saint-Gilles

Plus de 30 incendies se sont déclenchés simultanément dans le Gard dans l'après-midi du 28 juin 2019. A Saint-Gilles, 250 hectares sont partis en fumée et les flammes ont menacé plusieurs maisons, toutes évacuées. D'importants moyens aériens ont été mobilisés pour venir à bout des flammes et les pompiers se sont relayés toute la nuit pour éteindre les braises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.