Incendies dans le Gard : ils ont perdu leur maison

Les habitants évacués vendredi soir dans le Gard, à l'approche des incendies, sont revenus chez eux ce samedi 29 juin 2019. Et pour certains, le moment a été difficile. Les flammes ont détruit leurs biens, mais aussi certains de leurs souvenirs. Nos reporters sont allés à Montfrin et Saint-Gilles pour le constater.