Incendies dans le Gard : ils ont tout perdu

Ces morceaux de tôles calcinées, c'est tout ce qui reste de la maison de Justine Sampy et Sébastien Guidotti. En quelques heures, leur vie a basculé. Ils ne s'imaginaient pas que ça allait arriver. Dimanche, en fin d'après-midi, Sébastien filme l'épais panache de fumée. Les flammes se rapprochent et ils n'ont que quelques minutes pour partir. "Je me suis trouvée dans ma maison. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois prendre. J'ai pris une photo de ma fille", se souvient encore Justine en larmes. Le lendemain, lorsqu'ils reviennent, le feu a tout détruit. Le couple n'a pas seulement perdu sa maison, mais aussi son entreprise de bois installée juste à côté. Ensemble, ils sont à la tête de cette exploitation familiale depuis dix ans. Pour ce couple du Gard, les dégâts se chiffrent en centaine de milliers d'euros. Le matériel neuf n'était pas encore assuré. Hébergés chez des amis, ils passent leur journée à nettoyer et récupérer ce qui peut l'être. Au fil des heures, amis et inconnus viennent leur rendre visite pour proposer leur aide et apporter quelques objets du quotidien. Et grâce à une cagnotte en ligne, ils ont aussi pu réunir plusieurs milliers d'euros. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy