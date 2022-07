Incendies dans le Gard : la méthode éprouvée des pompiers

Ce samedi matin, la forêt ne brûle plus, mais les 150 pompiers engagés sur ce méga feu restent mobilisés. Une vigilance de chaque instant, de jour comme de nuit. La nuit dernière, 180 personnes ont dormi au cœur du massif, prêtes à intervenir. À tour de rôle, ils ont multiplié les rondes, traqué la moindre fumée, le moindre point chaud. Dès qu'il y a une alerte, moins de cinq minutes plus tard, une équipe est déjà sur place. "Il faut faire le nécessaire pour ne pas que ça reprenne derrière", précise un pompier. Malgré le relief et les difficultés d'accès, ce méga feu a été maîtrisé en moins de 24 heures. Le fruit d'une organisation qui a permis de mobiliser en quelques heures 700 pompiers spécialisés dans les feux de forêt. "C'est vrai que si on n'avait pas eu ces moyens-là de suite, le feu aurait certainement créé d'autres dégâts", témoigne le commandant des opérations de secours, Jérome Jallet. Grâce à cette mobilisation, ce gigantesque feu n'a fait aucune victime. Mais ici, personne ne crie victoire, le risque est toujours élevé, d'autant que le vent devrait se lever autour de Bessèges dans les prochaines heures. TF1 | Reportage J.P. Féret, N. Leclerc, L. Gorgibus