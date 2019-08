La nuit du 3 août 2019 a été longue et périlleuse pour les pompiers du Gard. Ces derniers sont finalement venus à bout du deuxième incendie qui s'est déclaré à Générac dans la matinée du 2 août 2019. En plus des Tracker et des avions Canadair, près de 500 pompiers ont été déployés au sol pour éteindre le feu. Près de 800 hectares ont été ravagés dans la région.