Incendies dans le Morbihan : d'importants moyens déployés

Dans le Morbihan, 185 pompiers restent toujours mobilisés pendant la journée de ce dimanche. Un centre de commandement déporté est en place dans la commune d’Erdeven (Morbihan). L’objectif est de gérer au plus près les équipes venues du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine et également de l’Eure. Le but est de contrôler cette situation qui peut évoluer à tout moment. En fait, les sapeurs-pompiers doivent éteindre les dernières fumerolles avant que le vent ne reprenne. Pour le moment, l’origine du feu est toujours inconnue. Une enquête de gendarmerie vient de démarrer, et est actuellement en cours. La piste criminelle est envisagée pour certains de ces incendies. À titre de rappel, près de 115 hectares ont brûlé dans tout le Morbihan. TF1 | Duplex D. DE ARAUJO