Incendies dans le Sud-Est : les pompiers toujours vigilants

Les pompiers sont inquiets dans les Alpes-Maritimes. La saison des incendies commence généralement beaucoup plus tard dans l'année. Mais le vent combiné à la sécheresse les ont obligés ce week-end à se mettre en alerte maximum avec plusieurs gros départs de feu. Le vent est tombé, mais l'incendie progresse toujours. Depuis samedi, il a parcouru plus de 30 hectares dans cette zone escarpée difficile d'accès. C'est à pied avec 40 kilos de matériels sur le dos que ces pompiers vont se rapprocher du feu. L'incendie ne menace pas d'habitations, mais la fumée est bien visible depuis le village à quelques kilomètres à peine. Un feu de forêt à cette époque de l'année, les habitants s'interrogent : "Je suis très surprise qu'en plein mois de mars il y a un feu de forêt comme ça" ; "Il n'a pas beaucoup neigé. C'est dramatique". Installé ici depuis plus de 50 ans, ce couple de retraités n'a jamais connu une telle sècheresse en hiver. Ils sont inquiets de voir la colline brûlée et préoccupés par le manque d'eau. L'intervention des canadairs a été demandée. Ils sont attendus ce dimanche. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli