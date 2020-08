Incendies dans le Sud : les sapeurs-pompiers en alerte

Les pompiers sont sur le front des incendies de l'été. Deux feux se sont déclarés samedi en fin d'après-midi. À Nîmes, tout près de l'autoroute A9, trente hectares ont été détruits par les flammes. À 220 kilomètres plus au Nord, l'incendie de Saint-Marcel-lès-Annonay en Ardèche a mobilisé 250 hommes et femmes. Le terrain très vallonné et la météorologie leur ont donné du fil à retordre. Le feu y a consumé une soixantaine d'hectares.