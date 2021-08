Incendies dans le Var : les images impressionnantes de pompiers au cœur du brasier

C’était dans la nuit de lundi à mardi, au plus fort de l’incendie de Gonfaron, dans le Var. Un camion-citerne feu de forêt est encerclé par les flammes, sans possibilité de s’en extraire. Ces pompiers n’ont pas eu le choix. Ils ont dû passer par le feu, ce sont 30 secondes au cœur du brasier. Ne pas se tromper de chemin, au risque d’être bloqué. C’est un système d’autoprotection, un bouclier d’eau qui leur a permis de passer au travers. “Il y a des buses tout autour de la cabine du camion qui permettent de projeter de l’eau et donc de descendre la température ressentie à l’intérieur de la cabine et d’éviter aussi que le pare-brise éclate et que nos personnels soient exposés“, explique le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile. 500 litres d’eau pendant 5 minutes, largement suffisant cette fois. Cette protection a été conçue après les incendies dans les années 2 000 qui avaient coûté la vie à plusieurs pompiers dans ces mêmes circonstances.