Incendies dans les Alpes-Maritimes : des habitants évacués

En pleine nuit, et très près des habitations, le feu qui s'est déclaré sur les collines a effrayé Viviane, réveillée à quatre heures du matin. Une dizaine de maisons étaient menacées et 54 habitants ont dû être évacués. Ils ont trouvé refuge dans un gymnase de Colomars, comme Laurent, qui a dû quitter sa maison très rapidement. Le feu a pu être fixé juste devant les habitations. Aucune n'a été touchée par les flammes, car les pompiers sont arrivés très vite. Avec la sécheresse et le vent à 60 km/h, des renforts et des moyens aériens étaient déjà mobilisés pour ce week-end. Le risque de feux de forêt est bien là, même si nous ne sommes qu'en début avril. "C'est inquiétant parce qu'effectivement, on a des conditions météo et une sécheresse qui nous sont très défavorables", rapporte le Lieutenant-colonel Riquier, commandant Territorial. Les habitants ont pu regagner leurs maisons, mais dix hectares de végétation sont partis en fumée. Les pompiers luttent toujours contre des reprises de feu. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard