Incendies dans l'Hérault : fermeture de l'autoroute A9

Le sud de l'Hexagone n'en a pas fini avec les incendies. Depuis ce dimanche après-midi, l'autoroute A9 est coupée dans les deux sens, entre Sète et Agde, dans l'Hérault. Cent quarante pompiers sont mobilisés et 300 hectares sont déjà partis en fumée. Plus de détails avec notre journaliste, Florence de Juvigny. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.