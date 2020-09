Incendies dans l'Oregon : les habitants menacés par des fumées toxiques

Dans l'ouest des États-Unis, la gravité de la situation est telle que Donald Trump va s'y rendre lundi. Les incendies ont déjà brûlé deux millions d'hectares et ce sont maintenant les fumées toxiques qui menacent les habitants. L'une de nos équipes s'est rendue dans la banlieue de Portland où la cendre recouvre tout. Le danger est beaucoup plus grand qu'à cause de la visibilité totalement nulle, les bombardiers ne peuvent pas décoller pour lutter contre les brasiers.