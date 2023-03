Incendies de forêt : des pompiers déjà sur le pied de guerre

Les largages se succèdent tout l’après-midi de ce dimanche. Deux Canadairs bombardent l'incendie sans relâche à coup de tonnes d’eau. Au sol, 120 pompiers se relaient pour éteindre les flammes qui ont brûlé plus de 30 hectares. Les feux divers arrivent parfois dans les Alpes-Maritimes, mais d’habitude, pas avec cette intensité et cette vitesse de progression digne d’un feu d’été. Un tel événement, si tôt dans l’année, fait craindre le pire aux pompiers pour les mois avenir. La raison, c’est la sécheresse, il n’y a pas eu de pluie importante depuis 30 jours. Un couple, vivant dans le village voisin, n’avait jamais vu de telles conditions climatiques en une cinquantaine d'années. Un climat plus chaud, plus sec en France, cela va multiplier le nombre d’incendies. Les pompiers de Saône-et-Loire, un département où les feux étaient rares, s’y préparent déjà. Ils ont commandé quatre camions supplémentaires. En 2010 dans le département, les pompiers recensaient une centaine de feux de végétation. En 2020, il y en a eu 850. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Capus, C. Gerbelot