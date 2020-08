Incendies de Martigues : ces plaisanciers se sont comportés comme des héros

Cinq plaisanciers ont permis de sauver une centaine de vies il y a 10 jours à Martigues au plus fort de l'incendie qui a ravagé plus de 1 000 hectares. Ils ont participé aux opérations de secours en évacuant par la mer les personnes menacées par les flammes. Tous ont reçu une médaille, distinction rare pour des civils, sans leur bravoure et sans le sang-froid des policiers, le bilan de l'incendie aurait pu être bien plus lourd.