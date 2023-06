Incendies : de nouveaux moyens pour affronter l'été

Hélicoptères et avions bombardier d’eau en démonstration, sous les yeux du chef de l'État, ce vendredi 2 juin matin, sur la base aérienne de Nîmes. Il avait promis plus de moyens pour éviter un nouvel été 2022. Parmi les appareils supplémentaires qui lutteront contre les incendies cet été 2023 : un nouvel avion de type Dash. Au total, trois hélicoptères bombardier d’eau, deux avions Dash et quatre avions Air Tractor. De 38 appareils l’été dernier, nous passerons ainsi à 47 cet été 2023. Il faudra cependant attendre 2027 pour recevoir deux nouveau Canadair, des moyens aériens mieux répartis sur le territoire. Dans la région de Bordeaux, cinq avions et un hélicoptère sont désormais prépositionnés jusqu’à la fin de l’été. Dans l'objectif d'intervenir plus vite, avant que les feux ne deviennent incontrôlables (toujours dans une logique de gain de temps). L’été n’a pas encore commencé et plus de 21 200 hectares de végétation ont déjà brûlé depuis le premier janvier. Pour soulager les effectifs, 3 660 pompiers pourront intervenir en renfort pour cet été 2023. Les départements vont également toucher des aides de l’État pour doter les casernes, de nouveaux camions, ou encore de drones de reconnaissance. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Desmoulins et L. Millancourt