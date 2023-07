Incendies : déjà 4 000 départs de feu

Le feu s’est déclaré en pleine pinède. Une quarantaine de pompiers de l’Aude interviennent, épaulés par des camions et un hélicoptère. L’incendie est rapidement maîtrisé. L’équipe a été envoyée après une alerte reçue par ce centre de Carcassonne. Toute la journée, ces pompiers traitent des centaines d’appels. Même pour les petits feux, les moyens envoyés sont conséquents. La stratégie est toujours la même : intervenir au plus vite. Une mobilisation facilitée par le renforcement des moyens. Cette année, on compte : neuf avions bombardés d’eau supplémentaire, 1 100 nouveaux engins et près de 500 pompiers. Depuis janvier, 4 000 départs de feu ont été détectés. Un chiffre dans la moyenne, mais les surfaces brûlées, elles, sont en baisse de 20% par rapport aux années précédentes. Les incendies dépassent rarement une dizaine d’hectares grâce notamment à un travail de préventions plus importantes. En ce début d'été, les pompiers en profitent aussi d’une météo favorable. La végétation est moins sèche que l'année dernière. Et même si les températures sont élevées, les vents restent faibles. Mais impossible de savoir : combien de temps va durer cette accalmie? TF1 | Reportage L. Merlier, A. Cazabonne, E. Alonso