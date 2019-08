Incendies en Amazonie : des populations entières menacées

En Amazonie, plus de 1 200 feux se sont déclarés dans la nuit du 24 août 2019. Les flammes s'étendent désormais aux pays voisins. En effet, elles ont ravagé le Brésil, ainsi que le Paraguay et la Bolivie. Dans l'Etat de Rondônia, 700 militaires ont été appelés en renfort. Dans les prochains jours, 44 000 hommes seront également mobilisables. Les peuples d'Amazonie appellent à l'aide et dénoncent l'exploitation forestière comme étant la principale cause des incendies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.