Incendies en Amazonie : quelle est l'ampleur des feux ?

Situé dans le continent sud-américain, le Brésil représente quinze fois la surface de l'Hexagone. À l'intérieur de ce pays, se trouve la forêt amazonienne. Cette dernière représente une bonne partie de l'Europe. On parle de milliers d'incendies en Amazonie, mais il est difficile d'imaginer l'ampleur de ces feux. Alors, qu'en est-il réellement ? Les détails avec notre journaliste Louis Bodin.