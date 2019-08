Incendies en Amazonie : vives tensions entre la France et le Brésil

L'urgence écologique déclenche une crise diplomatique. Depuis vingt-quatre heures, Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro s'affrontent sous les yeux du monde entier sur la question du climat. Au cœur de la discorde, les incendies en Amazonie qui ont déjà dévasté l'équivalent d'un pays grand comme l'Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.