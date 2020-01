Incendies en Australie : dans la clinique des animaux "grands brûlés"

Les incendies ont ravagé plus de dix millions d'hectares et tué des centaines de millions d'animaux en Australie, anéantissant l'habitat naturel d'espèces endémiques. De nombreux bénévoles se sont improvisé vétérinaire pour les soigner. En plus des brûlures, ils sont intoxiqués par les fumées ou sévèrement déshydratés. Dans une clinique de Newport en Nouvelle-Galles-du-Sud, on en reçoit jusqu'à cinquante par jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.