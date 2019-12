Incendies en Australie : les pompiers sont à bout

Les feux de forêts continuent de ravager certaines régions en Australie. À Sydney, les pompiers sont impuissants face aux incendies qui sont devenus incontrôlables. En effet, les soldats du feu sont réduits à organiser les évacuations et à tenter de protéger les habitations. Sydney et toute la province sont recouvertes d'un nuage de fumée qui donne un visage particulier à la ville, mais menace désormais la santé des plus fragiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.