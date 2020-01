Incendies en Australie : un combat sans fin ?

Plus de six millions d'hectares ont déjà brûlé en Australie. Les premiers feux se sont déclenchés au mois de septembre 2019 et n'ont cessé de s'étendre depuis. La question des moyens logistiques se pose. L'immense pays dispose de peu de sources d'eau. Les Canadair sont peu nombreux et les actions des hélicoptères semblent dérisoires face à l'ampleur des flammes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.